Putin ofera detalii despre incidentul cu nava britanica din Marea Neagra: Un avion al SUA a fost implicat

Desi Rusia a sustinut ca ar fi tras focuri de avertismert asupra navei din Marea Britanie, deoarece aceasta ar fi intrat in apele sale teritoriale, Londra a negat acest fapt, prin vocea ministrului de Externe, potrivit agentiei Associated Press Putin a declarat ca un "avion de recunoastere al Statelor Unite opera sincronizat" cu distrugatorul britanic HMS Defender, in timpul incidentului din Marea Neagra, de saptamana trecuta.Liderul de la Kremlin a spus ca aparenta misiune a aeronavei americane era de a monitoriza raspunsul armatei ruse, in privinta navei din Marea Britanii. Presedintele Rusiei a adaugat ca Moscova era constienta de intentiile Statelor Unite si a raspuns in consecinta, pentru a evita dezvaluirea unor date sensibile.Intrebat, in cadrul conferintei de presa de la Moscova, daca incidentul ar fi putut declansa Al Treilea Razboi Mondial, Putin a spus ca nu era posibil, chiar daca Rusia ar fi scufundat nava britanica, deoarece "puterile occidentale stiau ca nu pot iesi invingatoare intr-un conflict global".In incidentul de miercuri, Marea Britanie a insistat asupra faptului ca distrugatorul sau HMS Defender a efectuat o calatorie de rutina pe rute internationale si a ramas in apele teritoriale ale Ucrainie.Trebuie mentionat ca Londra recunoaste, ca majoritatea lumii, Crimeea ca parte a Ucrainei, in ciuda anexarii peninsulei din 2014 de catre Rusia.