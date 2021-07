Putin incepe sa-si piarda din putere. Care este legatura cu atacurile cibernetice din Rusia impotriva Statelor Unite

Insa, recentele atacuri agresive ale hackerilor din grupul REvil cu origini in Rusia , asupra a 17 tari si a peste 1.000 de companii din Statele Unite , dau semnalul ca Vladimir Putin incepe sa-si piarda din putere.Pe de alta parte, Joe Biden , in cele aproape sase luni de cand se afla la Casa Alba , s-a confruntat cu cele mai puternice lovituri cibernetice din istorie asupra Statelor Unite. Acestea au complicat si mai mult relatiile cu Rusia, care sunt la nivelul cel mai scazut de dupa Razboiul Rece, potrivit unei analize din Townhall Cu toate ca presedintele Statelor Unite, Joe Biden a incercat prin mijloace diplomatice, la recentul summit din Elvetia, sa-l convinga pe Putin sa ia masuri concrete asupra grupurilor criminale din Rusia, care actioneaza impotriva unor mari sisteme si firme din America , pana in prezent nimic nu s-a concretizat.Nu numai ca nu s-au atenuat atacurile tip ransomeware, ci pur si simplu s-au intensificat. Astfel, atacul se saptamana trecuta a grupului REvil din Rusia a sfidat guvernele din 17 tari, dar si Kremlinul, care se pare ca este neputincios.Hackerii rusi au compromis firma IT Kaysera din Statele Unite, dar si alte 1 milion de firme din intreaga lume, din state precum Canada Mexic , Argentina, Germania, Suedia, Olanda , Marea Britanie, Africa de Sud sau Indonezia . Ei au cerut numai putin de 70 de milioane de dolari, in total, in moneda bitcoin, pentru a trimite cheia de decriptare, conform The Sun Analistii considera ca multitudinea de grupuri criminale de hackeri din Rusia, precum DarkSide si REvil, au devenit prea puternice chiar si pentru Moscova, iar Putin isi pierde din putere.Pe masura ce atacurile hackerilor continua, ne aflam deja in punctul in care Kremlinul trebuie sa puna capat criminalitatii cibernetice din tara lor, inainte ca acestea sa duca la un razboi global complet.Evolutia acestor grupari din Rusia, din ultimele luni, dovedesc ca este putin probabil ca Vladimir Putin sa poata opri, de unul singur, aceasta serie de lovituri de mare amploare.