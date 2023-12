Rudele victimelor de la Beslan, judecate pentru extremism

Mai multe rude ale persoanelor care si-au pierdut viata in criza ostaticilor de la Beslan de acum patru ani vor fi judecate pentru extremism. Ele vor fi trimise in fata instantei, pentru ca au dat vina pe regimul lui Vladimir Putin pentru masacrul de la Beslan.

Cazul a fost instrumentat de procurorii din provincia Ingusetia, din nordul Caucazului, in baza unei legi care incadreaza la activitati extremiste, defaimarea oficialilor si umilirea mandriei nationale. O reprezentanta a miscarii Vocea Beslanului a declarat ca autoritatile fac tot ce pot ca sa le inchida gura.

Vocea Beslanului a dat in judecata Rusia anul trecut la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului, pe motiv ca autoritatile nu au investigat cum trebuie masacrul de la Beslan.

Pe 1 septembrie 2004, teroristi ceceni au luat 1.000 de ostatici intr-o scoala din Beslan. Trupele speciale ruse au intrat in forta in cladire, iar in urma atacului au murit 330 de persoane, majoritatea copii.

Ads