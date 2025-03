Summit-ul Kim - Putin: Liderul rus, un partener mai bun decat Donald Trump?

Cand liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a ajuns in gara din Vladivostok, pe 24 aprilie, dupa o calatorie de noua ore, a fost intampinat cu o garda de onoare a trupelor rusesti. Un covor rosu a fost intins in fata usii vagonului din care a iesit Kim, iar orchestra militara a cantat mai intai imnul national al Coreei de Nord si apoi pe cel al Rusiei. Asa a inceput primul summit dintre Kim Jong-Un si Vladimir Putin.

La randul sau, Putin a zburat peste sapte fusuri orare pentru intalnire, iar astfel Kim Jong-un nu a fost nevoit sa calatoreasca cu trenul 20.000 de kilometri pana la Moscova, asa cum a facut, la vremea lui, tatal sau. Acest lucru reprezinta o dovada in plus pentru Phenian ca exista un alt drum catre succes, care insa il ocoleste pe presedintele american Donald Trump, noteaza NBCnews.

Diferentele s-au vazut inca de la gara, unde platforma a fost reconstruita astfel incat sa permita accesul limuzinei lui Kim. Putin si-a facut aparitia cu o jumatate de ora inainte de ora stabilita pentru prima lor intrevedere - un contrast puternic cu celebrele sale intarzieri la intalniri cu lideri precum cancelarul german Angela Merkel, regina Elisabeta a II-a si chiar Trump.

Apoi a avut loc o masa festiva, cu delicatese din carne de vita, salata de crab, caviar, insotita de un ansamblu de dansatori care au si interpretat imnul coreean, toate pe placul liderului nord coreean.

Putin a vrut, cu siguranta, sa ii arate lui Kim o alternativa la Donald Trump. Avand in vedere cat de multe valori impartaseste Kim cu Putin, comparativ cu presedintele american, Trump trebuie sa actioneze rapid daca vrea sa salveze relatia - si asa subreda - cu liderul nord-coreean.

Ce are de oferit Putin, tot un autocrat obisnuit sa isi exercite autoritatea neconditionat, este evident. El este un lider care nu are niciuna din problemele lui Trump, un exemplu in acest sens fiind ancheta lui Mueller asupra ingerintelor Rusiei in alegerile prezidentiale.

De altfel, Putin pare a fi destinat sa ramana in functie mult timp - la fel ca liderul nord-coreean sau aliatul mai apropiat al lui Kim, presedintele chinez Xi Jinping.

Se pare ca Putin vrea sa joace rolul unui broker de nivel mondial cu Coreea de Nord. Cel mai probabil, Trump si-a dorit acelasi lucru, insa a esuat lamentabil. Dupa ce primul summit cu Kim a fost un real succes (in 2018, in Singapore), a doua intrevedere, desfasurata la Hanoi (Vietnam, 2019) s-a incheiat brusc, iar cei doi nu au ajuns la un acord privind dezarmarea nucleara.

Ce ar fi putut discuta Kim si Putin

Discutiile celor doi presedinti s-ar fi putut axa chiar pe diferentele dintre Tump si Putin, pozitia superioara in care se afla liderul rus, dar si lucrurile pe care Putin le are in comun cu Kim.

Cel mai probabil Putin i-a reamintit liderului nord-coreean ca, datorita veto-ului de care dispune in Consiliul de Securitate al ONU, l-ar putea sustine in organizatia mondiala, care incearca de ani buni sa il tina in frau pe Kim. La urma urmei, Putin nu s-a sfiit niciodata sa isi foloseasca puterea unui veto in scopuri proprii, iar sfidarea puterilor din vest si castigarea unui aliat la granita cu China ar putea fi foarte profitabile.

Mai mult decat atat, Putin ar fi putut sa-i reaminteasca lui Kim ca, cel mai probabil, Trump va avea un singur mandat.

Oricum, Kim deja pare ca se indreapta spre aceasta directie de a se indeparta de Tump, iar acest summit cu Putin doar i-a validat intentiile. In acelasi timp, presedintele Coreei de Nord ar putea fi interesat sa aprofundeze relatia cu Putin pentru a obtine ajutor din partea Rusiei in modernizarea fabricilor industriale si a infrastructurii feroviare din epoca sovietica, cand cumpara electricitate ieftina livrata de Rusia.

Putin, la randul sau, se spune ca doreste resursele minerale nord-coreene, in special metalele rare pe care si China le vrea.

Putin este in mod clar pregatit sa ii ofere lui Kim o serie de promisiuni care pur si simplu nu vor functiona pentru Trump, dar nici pentru presedintele chinez.

Daca Trump o sa vrea sa faca vreun progres in relatia cu Kim, pana in 2020 cand i se termina mandatul de presedinte, el trebuie sa se confrunte cu toate aceste chestiuni. Asta daca nu e deja prea tarziu.

A.D.

