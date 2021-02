VIDEO Alexei Navalnii a fost condamnat la inchisoare cu executare. Cuvintele adresate sotiei Iulia in sala de judecata: "Nu fi trista, totul va fi bine!"

Statele Unite ale Americii au cerut elibrarea "imediata si neconditionata" a lui Alexei Navalnii, la scurt timp dupa pronuntarea deciziei tribunalului din Moscova.Navalnii a fost arestat pe 17 ianuarie, la aterizarea pe Aeroportul din Moscova si acuzat ca nu a respectat conditiile eliberarii conditionate.Autoritarile din Moscova i-au adaugat intre timp la capetele de acuzare "instigarea la proteste" si l-au condamnat marti la 3,5 ani de inchisoare cu executare.Judecatorii au mai decis ca Navalnii trebuie sa-si execute pedeapsa alaturi de detinuti de drept comun.Cum a petrecut deja 9 luni arest la domiciliu, va fi incarcerat timp de 2 ani si 8 luni intr-o colonie penitenciara.In sala de judecata a reusit sa-i adreseze sotiei Iulia doar cuvintele "Nu fi trista, totul va fi bine!", potrivit unui film postat pe canalul de Telegram Moscowach.In cursul diminetii de marti, Politia rusa a inceput sa aresteze persoanele care s-au adunat in fata tribunalului unde urma sa se pronunte sentinta. Uriase proteste au avut loc in Rusia in ultimele saptamani, la care au luat parte sute de mii de cetateni rusi, cerand eliberarea lui Navalnii si condamnand comportamentul totalitar al presedintelui Vladimir Putin Diplomatia UE si SUA au luat atitudine fata de brutalitatea extrema cu care au fost reprimate protestele, peste 4.500 de oamenii fiind arestati numai in cursul zilei de duminica, 31 ianuarie. In replica, oficialii rusi au catalogat "ingerinta grosolana" a SUA in treburile interne