VIDEO''Palatul lui Putin'', in centrul unei anchete publicate de Fondul de lupta impotriva coruptiei al lui Navalnii

Ancheta publicata este insotita si de un apel adresat rusilor de a manifesta sambata impotriva puterii, reinnoind invitatia lui Navalnii de a iesi la proteste in strada.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins imediat aceste acuzatii , afirmand pentru agentia RIA Novosti ca "nu este adevarat", spunand in acelasi timp ca nu are inca detalii despre aceasta ancheta.Intr-un videoclip de aproape doua ore, care a acumulat deja 500.000 de vizualizari pe YouTube si inregistrat inainte de intoarcerea in Rusia si incarcerarea sa duminica, principalul critic al Kremlinului il acuza pe presedintele rus ca ar fi, prin intermediari, beneficiarul unei vaste proprietati si al unui imens palat in apropiere de orasul Ghelendjik, pe malul Marii Negre.Acest ansamblu foarte luxos, continand intre altele podgorii, un patinoar de hochei pe gheata si un cazino, ar fi fost finantat - potrivit lui Navalnii - de apropiati ai presedintelui rus, ca patronul Rosneft, Igor Secin, si omul de afaceri Ghennadi Timcenko."Este un stat in statul rus. Si in acest stat nu exista decat un singur tar inamovibil. Putin", sustine Navalnii, acuzandu-l de asemenea pe presedintele rus ca este "obsedat de bogatie si lux".Potrivit opozantului, 100 de miliarde de ruble (1,12 miliarde de euro la cursul zilei) au fost cheltuite pentru a construi acest complex, a carui suprafata totala ar fi 7.000 de hectare si care este proprietatea FSB (Serviciul Federal de Securitate rus).Despre existenta acestui palat si despre presupusele sale legaturi cu Vladimir Putin s-a vorbit pentru prima oara in 2010, cand mai multe anchete jurnalistice au sugerat actiuni frauduloase.Autoritatile, in special purtatorul de cuvant al lui Putin, au dezmintit in mai multe randuri in ultimii ani existenta vreunei legaturi intre aceasta proprietate si presedintele rus.Navalnii estimeaza totusi ca investigatia sa stabileste, cu fotografii si documente in sprijin ( contracte , documente bancare, marturii), amploarea deturnarilor.Opozantul s-a specializat in anchete anticoruptie vizand elita rusa.El il acuza de altfel pe Putin ca ar fi orchestrat presupusa sa otravirea in august in Siberia. Rusia respinge orice responsabilitate in acest caz si considera ca nu exista niciun indiciu care sa ateste ca Navalnii ar fi fost victima unei tentative de omor Aleksei Navalnii, 44 de ani, a fost arestat duminica la punctul de control de pe un aeroport din Moscova, la intoarcerea sa dupa cinci luni de tratament si convalescenta in Germania, unde a fost transportat in stare de coma dupa ce i se facuse brusc rau in avionul care il ducea de la Tomsk (Siberia) in capitala rusa, iar echipajul a efectuat o aterizare de urgenta in alt oras siberian, Omsk, unde i s-au acordat primele ingrijiri.