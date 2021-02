Vladimir Putin ii acuza pe occidentali ca se folosesc de Navalnii pentru a incerca sa izoleze Rusia

"Oponentii nostri sau adversarii nostri potentiali (...) au contat intotdeauna pe persoane ambitioase, insetate de putere, le-au folosit mereu", a declarat Putin intr-un interviu pentru presa rusa, realizat miercuri, dar difuzat duminica de postul public de televiziune Rossia 24.Evocand recentele manifestatii care au urmat revenirii in tara si incarcerarii lui Navalnii, presedintele rus a apreciat ca si acestea au fost alimentate din strainatate in contextul pandemiei de coronavirus."Ei se folosesc de acest personaj (de Navalnii - n.r.) tocmai acum, intr-un moment in care cetatenii tuturor tarilor de pe glob, si implicit si ai nostri, cunosc epuizarea, frustrarea si insatisfactia" din cauza "conditiilor in care traiesc, a nivelului veniturilor lor", a sustinut presedintele rus.In opinia lui Putin, "numeroasele succese" ale Rusiei, pe plan militar, dar si in gestionarea pandemiei de coronavirus si in conceperea vaccinului Sputnik V, "incep sa-i irite" pe adversarii Moscovei. "Cu cat devenim mai puternici, cu atat aceasta politica de izolare este mai puternica", afirma el.Inamic declarat al Kremlinului, caruia Putin nici nu-i rosteste numele, Aleksei Navalnii, in varsta 44 de ani, a fost condamnat la 2 februarie la doi ani si opt luni de inchisoare pentru ca ar fi incalcat un control judiciar datand din 2014.El a acuzat autoritatile ruse ca vor sa-l reduca la tacere dupa ce a supravietuit, in vara trecuta, unei tentative de otravire cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok de care il face responsabil pe presedintele Vladimir Putin.Arestarea lui Navalnii la 17 ianuarie, la intoarcerea sa in Rusia dupa cinci luni de convalescenta in Germania, a suscitat manifestatii de sustinere, reprimate cu brutalitate in toata tara si soldate cu peste 10.000 de arestari.