Vladimir Putin, declaratii acide despre SUA chiar inainte de prima intalnire cu Joe Biden. Interviu exclusiv la o televiziune americana

Declaratiile au fost facute in cadrul unui interviu acordat de Putin pentru NBC News, cu doar cateva zile inainte de prima intalnire intre cei doi lideri, cu ocazia Summitului G7.Vladimir Putin si Joe Biden urmeaza sa se intalneasca miercuri, 16 iunie, la Geneva. Discutia se va axa pe atacurile cibernetice, agresiunile Moscovei asupra Ucrainei si inchiderea disidentilor rusi, dupa cum a anuntat Casa Alba , potrivit The Guardian "Avem o relatie bilaterala care s-a deteriorat pana la cel mai scazut punct din ultimii ani.Chiar si acum, cred ca fostul presedinte Trump este o persoana uimitoare, altfel nu ar fi devenit presedinte. Si nu a venit din elita dominanta americana. El (n.r. - Joe Biden) este radical diferit de Trump, deoarece presedintele Biden este un om de cariera. El si-a petrecut cea mai mare parte a vietii adulte in politica.Am mari sperante ca nu mai exista manevre impulsive din partea presedintelui american in functie", a declarat Vladimir Putin pentru NBC News.Anterior, Joe Biden s-a referit la Vladimir Putin ca fiind un "ucigas" , referindu-se la o serie de assassinate, inclusiv a lui Boris Nemtov . Referitor la aceste afirmatii, Putin a declarat ca un astfel de discurs "face parte din cultura politica americana unde acesta este considerat normal", adaugand ca acest lucru nu se aplica si in cazul Rusiei.