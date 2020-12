Vladimir Putin l-a felicitat pe Biden pentru victoria in alegeri si se declara "pregatit de o colaborare"

"Eu sunt, in ceea ce ma priveste, pregatit de ocolaborare si contacte cu dumneavoastra", ii scrie el intr-o telegrama, anunta intr-un comunicat Kremlinul.Presedintele rus este unul dintre putinii lideri care a asteptat votul Colegiului Electoral american in favoarea lui Biden pentru a-l felicita si a justificat acest refuz evocand incertitudinea rezultatului alegerilor prezidentiale americane, in urma refuzului lui Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea si a multiplelor recursuri pe care le-a formulat in justitie."Putin i-a urat presedintelui ales succes si si-a exprimat convingerea ca Rusia si Statele Unite (...) pot, in pofida dezacordurilor pe care le au, sa rezolve numeroase probleme si provocari" in lume, precizeaza Kremlinul.Joe Biden a promis sa fie ferm cu Rusia, acuzata de amestec in sistemul electoral american cu scopul de a favoriza alegerea lui Donald Trump in 2016.Miliardarul newyorkez a negat mereu ca a beneficiat de eforturile ruse in acest sens, la fel ca Putin, in pofida concluziilor anchetatorilor americani care au condus la impunerea unor sanctiuni dure Rusiei.CITESTE SI: