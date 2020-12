Vladimir Putin si-a asigurat imunitatea si dupa incheierea mandatului

Conform prevederilor acestei legi, Vladimir Putin si familia sa sunt protejati in fata inculparii si urmaririi penale chiar si dupa ce presedintele isi va incheia mandatul.Anterior, liderii rusi nu se bucurau de imunitate juridica decat pe durata mandatului. Protectia se extinde acum pentru a acoperi orice delict ce poate fi descoperit dupa ce presedintele va parasit functia de sef al statului.Fostul presedinte Dmitri Medvedev beneficiaza, de asemenea, de imunitate in fata unor posibile urmariri penale, potrivit portalului media independent meduza.io.Noua lege face, de asemenea, mai complicata ridicarea imunitatii unui lider, implicand o procedura mai complexa si indeplinirea mai multor conditii.Ridicarea imunitatii unui lider este posibila doar daca acesta este suspectat de inalta tradare sau de comiterea unei infractiuni grave.Procedura trebuie introdusa de Duma de Stat, camera inferioara a Adunarii Federale a Rusiei, iar decizia finala va reveni camerei superioare, Consiliul Federal.In timpul verii, presedintele Putin a promulgat un set de amendamente constitutionale controversate care ii vor permite sa ramana la putere pana in 2036.Pana in prezent, liderul de la Kremlin nu a comunicat intentia de a candida pentru un nou mandat la scrutinul prezidential din 2024.CITESTE SI: