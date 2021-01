Vladimir Putin si Angela Merkel au discutat despre o posibila "productie comuna de vaccinuri"

In timpul unei conversatii telefonice, cei doi sefi de stat au abordat "problemele de cooperare din lupta impotriva pandemiei de coronavirus" si "accentul a fost pus pe perspectivele posibile de productie comuna de vaccinuri", potrivit unui comunicat al Kremlinului. "A fost convenit sa fie continuate contactele asupra acestui subiect intre Ministerele Sanatatii si alte structuri specializate ale celor doua tari", se adauga in comunicat.Potrivit aceleiasi surse, au discutat de asemenea despre reglementarea conflictului dintre fortele Kievului si ale separatistilor prorusi din estul Ucrainei, conflict in mare parte inghetat dupa acordurile de pace semnate in 2015, dar a carui componenta politica se afla intr-un punct mort.Denumit "Sputnik V" ca omagiu la adresa primului satelit lansat de Uniunea Sovietica in 1957, vaccinul rusesc impotriva noului tip de coronavirus a fost primit cu scepticism pe plan international dupa anuntarea lui inca din august, considerata prematura, inca inainte de inceperea testelor clinice in masa (faza 3) si publicarea rezultatelor stiintifice.Vaccinarea populatiei ruse cu vaccinul Sputnik V a demarat la inceputul lui decembrie si loturi cu doze de vaccin au fost trimise in Belarus, Serbia si Argentina, insa Moscova a recunoscut ca nu dispune de suficiente mijloace de productie pentru a fabrica rapid cantitatile necesare. India ar urma sa ajute la productia a 100 de milioane de doze de Sputnik V si parteneriate au fost semnate cu Brazilia China si Coreea de SudCITESTE SI: BREAKING Decizie definitiva a Inaltei Curti: Mastile de protectie sunt obligatorii in spatiile deschise din judetul Constanta