Vladimir Putin, revaccinat împotriva Covid-19. Anunțul sec al președintelui Rusiei

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost revaccinat împotriva Covid-19, a declarat acesta duminică, 21 noiembrie, citat de agenţiile ruse de presă, transmite Reuters.

Putin a spus în iunie 2021 că a fost vaccinat cu vaccinul Sputnik V.

”Astăzi, la recomandarea voastră şi a colegilor voştri, am primit un alt vaccin, Sputnik Light. Aceasta se numeşte revaccinare”, a spus Putin la o întâlnire cu directorul adjunct al Gamaleya Research Centre for Epidemiology and Microbiology, care a dezvoltat ambele vaccinuri.

