Vladmir Putin se va imuniza marti cu vaccinul rusesc Sputinik V. Acuzatii la adresa Uniunii Europene

Vladimir Putin, a carui vaccinare este asteptata din decembrie conform promisiunii sale, nu a precizat daca se va vaccina cu acest ser, primul dezvoltat de Rusia , care intre timp a anuntat ca a conceput alte doua.Cateva minute mai devreme, in cadrul unei reuniuni privind vaccinarea prin videoconferinta transmisa la televiziune , presedintele rus s-a exprimat impotriva Uniunii Europene, dupa afirmatiile comisarului european Thierry Breton privind vaccinul rusesc."Nu fortam pe nimeni sa faca nimic (...) dar ne intrebam despre interesele pe care le apara acesti oameni, cele ale companiilor farmaceutice sau cele ale cetatenilor europeni?", a afirmat seful statului rus.Producatorii vaccinului rusesc impotriva coronavirusului l-au acuzat luni pe comisarul european Thierry Breton ca are o abordare "partinitoare" dupa ce a afirmat ca UE "nu are nevoie deloc" de Sputnik V.Intr-o aparitie pe postul francez TF1 de duminica, Thierry Breton, care raspunde de aspectele industriale ale fabricarii vaccinurilor impotriva COVID-19 in UE, a lasat sa se inteleaga ca Moscova este cea care ar avea nevoie de ajutor european, pentru ca Rusia "are mari dificultati in fabricarea Sputnik V".Campania de vaccinare in UE a intampinat numeroase probleme, in special din cauza intarzierii livrarilor. Rusia afirma ca detine tehnologii de ultima ora in fabricarea de vaccinuri.Vladimir Putin a precizat luni ca 4,3 milioane de rusi au fost inoculati cu cele doua doze necesare anti-COVID, la o populatie de 146 de milioane de locuitori. Intr-un moment in care cererea de omologare este examinata de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) , un grup de experti al acestei agentii este asteptat in Rusia pe 10 aprilie pentru a studia testele clinice efectuate pentru Sputnik V, a anuntat ministrul rus al sanatatii, Mihail Murasko.Primit initial cu scepticism in strainatate la momentul anuntarii sale in vara trecuta, Sputnik V si-a vazut in cele din urma fiabilitatea validata de revista stiintifica The Lancet. UE a criticat Moscova pentru diplomatia sa a vaccinurilor, acuzand-o de "propaganda" pentru a castiga influenta pe scena internationala cu livrari de vaccinuri totusi foarte limitate.Rusia incearca sa multiplice acordurile de productie pentru a furniza vaccinul sau antic-COVID strainatatii, rezervandu-si capacitatile sale reduse de aprovizionare pentru populatia rusa. Moscova a semnat in ultimele zile trei acorduri pentru productia a 652 de milioane de doze in India Potrivit Fondului suveran rus (RDIF) care a finantat in parte dezvoltarea Sputnik V, vaccinul este acum autorizat in 55 de tari, cu o populatie de 1,4 miliarde de persoane.