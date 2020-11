Alegeri SUA 2020. Ce inseamna tacerea lui Vladimir Putin? Nici Erdogan sau Xi Jinping nu l-au felicitat pe Joe Biden, presedintele ales

De ce tace Erdogan?

Nici China nu a spus nimic

"Vreau sa felicit poporul american la finalul acestei perioade electorale si pe Donald Trump pentru victoria sa. Rusia este pregatita si vrea restaurarea pe deplin a relatiilor cu Statele Unite", transmitea Kremlinul la 9 noiembrie 2016, potrivit Digi24 , care citeaza NYT.Acum, la Kremlin este tacere. "Putin este un bun soldat si nu se gudura inaintea dusmanilor", spune Serghei Markov, un analist pro-Kremlin.Primele indicii ar arata ca Putin se pregateste pentru o relatie profund antagonica cu urmatorul presedinte american. Chiar daca Donald Trump niciodata nu a dat sperante de apropiere intre Washington si Moscova , politica lui externa prin care a pus intotdeauna America pe primul loc s-a potrivit cu dorinta Kremlinului de a slabi alianta occidentalilor si de a spori influenta rusa in lume, comenteaza NYT.Insa in ceea ce-l priveste pe Joe Biden, Vladimir Putin are suficiente motive de ingrijorare. Presedintele ales vede in Rusia una dintre cele mai mari amenintari de securitate, promite sa refaca legaturile slabite cu aliatii europeni, iar ca vicepresedinte in administratia Obama i-a sprijinit pe politicienii prooccidentali din Ucraina (n.r. - si a adus scutul antiracheta al NATO in Romania).Leonid Slutki, seful Comisiei pentru afaceri externe din Duma de Stat a Rusiei, a declarat presei ca "este putin probabil ca Biden sa aduca modificari pozitive politicii Washingtonului fata de Rusia", mai cu seama ca a participat personal la impunerea de sanctiuni Rusiei atunci cand era vicepresedinte.Si daca Kremlinul a pastrat tacerea si duminica, opozantul cel mai vehement al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a luat-o inaintea presedintelui rus si le-a transmis pe Twitter urari de bine lui Joe Biden si Kamalei Harris, felicitandu-i pe americani ca au auvt un "scrutin liber si corect", o aluzie indirecta la realitatea opusa din Rusia lui Putin.Pe de alta parte, daca in cazul unor lideri din America Latina, precum presedintii Braziliei, Jair Bolsonaro, si Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, reticenta de a-l felicita pe Joe Biden este explicabila, intrucat ei sunt foarte apropiati de Donald Trump, ridica semne de intrebare atitudinea liderului Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a avut o relatie sinuoasa cu locatarul de la Casa Alba , cu suisuri si coborasuri. Nici Erdogan nu a spus niciun cuvant pana acum despre alegerea lui Joe Biden.In schimb, Ministerul de Externe de la Ankara l-a felicitat duminica pe castigatorul alegerilor prezidentiale din Guineea, dar nu a facut nicio mentiune despre votul din Statele Unite, remarca NBC News. Turcia probabil ca va avea mai mult de pierdut decat alte tari de pe urma victoriei lui Joe Biden. Presedintele ales va inaspri cel mai probabil tonul in legatura cu interventiile militare externe ale Ankarei si nu ii va conveni nici cooperarea stransa pe care o are cu Rusia in special pe plan militar.Un alt motiv major de divergenta este refuzul Washingtonului de a-l extrada pe clericul musulman Fetullah Gulen, inamicul public nr. 1 al lui Erdogan, acuzat ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016.Trebuie tinut seama insa ca Turcia si SUA sunt membre NATO si oricare ar fi animozitatile dintre ele sunt direct interesate sa aiba o buna cooperare pana la urma.Nici presedintele Chinei, Xi Jinping, nu a spus nimic despre victoria lui Joe Biden, chiar daca a avut o relatie tensionata cu Donald Trump.Inainte de alegerile americane, China a spus ca nu se implica in treburile interne ale altor tari.Relatiile dintre Beijing si Washington s-au deteriorat simtitor pe mai multe planuri - comert, tehnologie, pandemia de coronavirus, drepturile omului, afirmarea tot mai pregnanta a Chinei pe plan international. Si daca retorica lui Trump catre China a fost tot mai incisiva in ultimul an, din cand in cand Joe Biden a mers si mai departe, spunand despre Xi ca e "talhar".Totusi, chinezii de rand spun ca sunt usurati ca a castigat Biden si spera ca va fi pace.