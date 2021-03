Declaratiile belicoase, trecerea liniei rosii si "ciocnirea ritualica" intre Joe Biden si Vladimir Putin. Care sunt perspectivele in opinia analistilor

Riscurile escaladarii tensiunilor geopolitice

Doua puteri cu un urias arsenal nuclear

Castigurile celor doi presedinti

Vladimir Putin si emotiile transferului de putere

O confruntare intre cele doua puteri va fi una hibrida

Joe Biden si Vladmir Putin, o "ciocnire ritualica"

Reactia Kremlinului nu a intarziat sa apara, astfel ca miercuri, 17 martie, ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, a fost rechemat la Moscova. Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Afacerilor Externe , ambasadorul a fost rechemat la Moscova "pentru consultari in scopul de a stabili ce trebuie facut si in ce directie sa se mearga in privinta relatiilor cu SUA". De asemenea, Rusia a precizat in pozitia oficiala ca masura chemarii ambasadorului la Moscova pentru consultari ar avea drept scop evitarea "degradarii ireversibile" a relatiilor cu Washingtonul, care se afla "intr-o stare dificila" de ani de zile, a relatat AFP si Reuters.Joi, 18 martie, presedintele rus l-a ironizat pe omologul sau american, care l-a catalogat drept "un criminal" si reafirma ca Rusia isi va apara interesele si va coopera cu Statele Unite acolo unde este "avantajos", relateaza AFP. Replica lui Putin a fost: "Cine se aseamana se aduna!", referindu-se la declaratiile lui Biden facute miercuri. "Noi ne vom apara propriile interese si vom coopera cu ei in conditiile in care va fi avantajos pentru noi", a adaugat Putin.Declaratiile Rusiei si SUA au loc intr-un context geopolitic extrem de complicat si tensionat global. Presedintele Biden a mai spus in interviul acordat SBC News si ca, in ceea ce il priveste pe Putin si pretul pe care il va plati, ca "Veti vedea in scurt timp". Mai mult, Biden a declarat ca nu crede ca liderul rus are "suflet". Intrebat daca crede ca Putin este "un ucigas", presedintele american a raspuns laconic: "Da, cred!". "Veti vedea in curand pretul pe care il va plati", a adaugat el. Rusia a denuntat miercuri raportul american care acuza Moscova de ingerinte in alegerile americane din 2020, afirmand ca nu exista nicio proba in acest sens.In acest context al declaratiilor care au iz de "Razboi Rece", se pune intrebarea daca exista riscul escaladarii tensiunilor geopolitice, al unor confruntari militare directe. Care sunt mizele, care sunt pozitionarile. Razboiul hibrid care a facut deja cariera risca sa intre intr-o alta faza? Rusia si China pe de-o parte, SUA, pe de alta parte, Uniunea Europeana intre marile blocuri militare, e greu de spus ce perspective deschid toate tensiunile geopolitice si ultimele declaratii ale lui presedintelui american Joe Biden si presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Ziare.com a vorbit cu Armand Gosu, expert in spatiul ex-sovietic si cu Ovidiu Raetchi , analist politic, despre ultimele declaratii politice care au facut inconjurul planetei. Ce urmeaza dupa aceste declaratii belicoase?Exact asta se intampla acum. S-a ajuns la un nivel fara precedent, atat in planul retoricii cat si al actiunii diplomatice. Aproape ca nu trece saptamana fara ca noi sanctiuni sa fie anuntate impotriva unor demnitari de la Moscova sau unor apropiati ai liderului de la Kremlin. Sa numesti criminal pe seful altui stat ar fi echivalat cu o declaratie de razboi in alte vremuri sau cel putin cu ruperea relatiilor diplomatice.Intre doua puteri, fiecare cu un urias arsenal nuclear, asa ceva nu se face! Sunt norme, cutume, linii rosii care trebuiesc respectate. Seful de stat al celei mai importante tari de pe glob, nu poate sa joace pentru aplauzele de la peluze, el trebuie sa fie garantul respectarii acestor norme. Mai ales ca astfel de declaratii nu vor fi urmate de nimic semnificativ. Si cu Putin o sa se repete istoria lui Mohammad bin Salman, cand publicul astepta ceva, iar Casa Alba a livrat altceva.Nu cred ca Rusia se pregateste nici sa declare razboi, nici sa anunte ruperea relatiilor cu SUA. Deocamdata s-a limitat la rechemarea ambasadorului Antonov, de la Washington, pentru consultari la Moscova. Au mai fost rechemati ambasadori rusi pentru consultari si in trecut.Paradoxal... Chiar daca este fara precedent in istoria relatiilor dintre Moscova si Washington, cei doi protagonisti, Biden si Putin, au de castigat din aceasta criza. Pe de o parte, Biden reconfirma rolul SUA de lider al lumii occidentale, al taberei liberale, pierdut in mandatul presedintelui Donald Trump.Pe de alta parte, Putin face rost de un pretext in plus pentru a izola si mai mult Rusia de restul lumii. Doar intr-o tara care se simte asediata si pe care o controleaza cu brat de fier, Putin va reusi sa castige o majoritate care sa-l fereasca de emotii in momentul transferului puterii, moment care se apropie. Putin se vede acum indreptatit sa taie nu doar twitter-ul, cum s-a intamplat deja, ci si restul retelelor sociale. Va impune "internetul suveran" si va transforma Rusia intr-o Coreea de Nord mult mai mare. Va incerca sa distruga intreaga opozitie pana la vara, in momentul inceperii campaniei electorale. Au arestat sambata 200 de consilieri locali care participau la un congres in Moscova, pe motiv ca nu respecta distanta sociala in vreme de pandemie.Nu e nimic exagerat aici. Numai ca presupun ca nu va fi o confruntare directa, ci prin proxi sau un fel de confruntare hibrida. Deci, starea de confruntare risca sa devina o realitate permanenta. Va trebui sa traim cu asta.Sa-si securizeze alegerile. Dar pe langa Navalnii , ca sa aiba linistea la care viseaza, ar trebui sa aresteze si sa inchida alte cateva sute, poate mii de tineri activisti, extrem de eficienti. Si care cel mai adesea reusesc sa pacaleasca serviciile secrete rusesti.Pentru analistul politic Ovidiu Raetchi, avem o "ciocnire ritualica" intre cei doi presedinti, Joe Biden si Vladimir Putin. Raetchi da exemplul istoric al confruntarilor din timpul Razboiului Rece, JF Kennedy si criza rachetelor sau criza Berlinului.Ziare.com: Avem starea de fapt a degradarii relatiilor in plan geopolitic, avem declaratile lui Biden despre Putin, tensiunile globale, retragerea ambasadorului rus in SUA, rechemat la Moscova, toate aceste ar putea duce la confruntari directe?Este o ciocnire ritualica, are loc oricand vine un presedinte nou la Casa Alba sau Kremlin (mai putin Trump, sigur, el era putinofil declarat). Liderul american si cel rus (sovietic, pe vremuri) trebuie sa dovedeasca opiniei publice internationale, votantilor si propriilor echipe politice, cine e mai puternic. Acum se seteaza pe termen lung tonul dintre cele doua state, de asta ambii lideri vor merge foarte departe in conflict. Exemplul cel mai bun e Hrusciov vs. JFK. Hrusciov l-a umilit pe JFK dupa Bay of Pigs.Ca sa recupereze, Kennedy a fost obligat sa joace tare in criza rachetelor si criza Berlinului. Tare - adica am fost aproape de un razboi nuclear. Atat de importanta e lupta asta de ego de la inceput de mandat. Partea buna e ca si Biden, si Putin sunt politicieni foarte versati. Nu se vor enerva nicio clipa, desi vor da impresia ca o fac. Cu toata tensiunea aparenta, se va muta ca la sah.In acest joc conteaza mult grupurile care pun presiune pe cei doi presedinti implicati in disputa - cum erau radicalii din Armata Rosie in cazul lui Hrusciov, care ii transmitea in secret lui JFK ca il roaga sa faca unele concesii la Berlin, ca sa il ajute in lupta cu aripa dura sovietica. Si Putin are presiunea asta acum, cand trebuie sa dovedeasca propriei camarile ca e inca puternic dupa ce s-a facut de ras in cazul uciderii lui Navalnii. Vor exista intotdeauna canale secrete de mediere si negociere intre cei doi lideri, tocmai pentru a preveni o escaladare reala prin presiunea aripilor dure din armate si servicii secrete.