Putin i-a spus "Nu" Condoleezzei Rice

Rusia si SUA au cazut de acord sa actioneze pentru diminuarea polemicilor publice si sa se concentreze pe fapte concrete, inclusiv in problema neproliferarii, a declarat seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa, la finalul convorbirilor purtate marti la Moscova intre presedintele rus Vladimir Putin si secretarul de stat al SUA, Condoleezza Rice.

'Rusia si SUA au cazut de acord ca raporturile bilaterale nu trebuie sa devina prizonierele ciclurilor electorale', a subliniat Lavrov, prezent la discutiile dintre Putin si Rice, relateaza agentia de presa RIA Novosti.

Presedintele rus a ramas insa intransigent in ce priveste amplasarea scutului american antiracheta in Europa de Est. Putin a reafirmat ca Rusia se opune instalarii scutului american antiracheta, dupa SUA a anuntat ca intentioneaza sa amplaseze, pana in 2012, mai multe elemente ale sistemului de aparare antiracheta pe teritoriul Poloniei si Cehiei, ca masura de prevenire a unor atacuri din partea Iranului.

Rusia acuza insa Washingtonul ca ar incerca sa incline, astfel, de partea sa balanta de forte pe plan mondial.

Ads

Lavrov a subliniat ca in cadrul intalnirii dintre cei doi, care s-a desfasurat la Novo-Ogariovo (resedinta presedintelui rus din afara Moscovei), a fost abordata si problema situatiei provinciei Kosovo.

Cu acest prilej, Putin si Rice au cazut de acord ca Rusia si SUA trebuie sa 'caute o solutie care sa multumeasca toate partile', dar, au remarcat, in acelasi timp, ca 'deocamdata o astfel de solutie nu se intrevede'.

Totodata, partile au stabilit un calendar al intalnirilor ruso-americane la cel mai inalt nivel pe anul in curs, pronuntandu-se pentru o cooperare mai dinamica, in vederea rezolvarii unor probleme stringente din actualitatea internationala, a spus Lavrov.

'Discutia a fost sincera si amicala, Condoleezza Rice confirmand dorinta SUA de a conlucra pe probleme concrete cu Rusia', a concluzionat Lavrov.

In ultimele luni, presedintele Putin a criticat violent Administratia americana, pe care a acuzat-o ca destabilizeaza lumea prin viziunea sa 'unipolara' si dorinta de a relansa cursa inarmarilor.