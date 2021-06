Putin il testeaza pe Biden, inaintea summit-ului de la Geneva. Serviciile Secrete din SUA alertate

Aceste atacurile cibernetice din Rusia impotriva unor tinte occidentale s-au inmultit alarmant in ultima vreme, ele intrand in atentia Serviciilor Secrete de Informatii din Statele Unite, care incearca sa afle daca liderul de la Kremlin stia despre ele si in ce masura, potrivit Just The News "Aceasta este cheia pentru a dezlega ce s-a intamplat cu aceste atacuri ale hackerilor. Marea intrebare este, Putin stia, si daca da, cand a aflat? Dar, de asemenea, de ce au fost lansate acestea si de ce acum?", a declarat un oficial al Serviciilor Secrete din SUA, sub protectia anonimatului.Ultimul atac s-a produs duminica si a fost indreptat asuptra companiei JBS si a vizat Australia si punctele de vanzare ale acesteia din America de Nord.Lucrurile au inceput sa devina critice dupa ce hackerii din Rusia, care se pare ca au in spate Serviciile de Informatii Externe ale Rusiei, au lovit compania SolarWinds, in ianuarie, iar apoi recent, Colonial Pipeline. Acum, expertii in securitate din Statele Unite au descoperit ca atacurile asupra JBs au fost lansate de catre Revil, un grup criminal de hackeri, provenit din Rusia.Acest subiect a fost amplu discutat la conferinta cu mass-media de la Casa Alba , iar ziaristii au "bombardat-o" cu intrebari pe Jen Psaki, Secretarul de presa.Intrebata daca in opinia lui Joe Biden, Putin poate opri aceste atacuri ale hackerilor din Rusia, daca doreste, Psaki a raspuns ca "presedintele american crede cu siguranta ca Putin si guvernul rus au un rol de jucat in oprirea si prevenirea acestor atacuri".Ziaristii au pus problema daca "presedintele Putin il testeaza pe Joe Biden, chiar acum, inainte de summit". Secretarul de presa al Casei Albe nu a dat un raspuns concret, comentand doar atat: "Nu voi face alte analize in acest sens, decat sa va spun ca punctul nostru de vedere este ca, atunci cand exista entitati criminale intr-o tara, acestea au, cu siguranta, o responsabilitate. Iar aceasta problema se va discuta la summit (de la Geneva - n.a.)".