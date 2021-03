Putin vrea discutii deschise cu Biden dupa ce presedintele SUA l-a numit "criminal"

In acelasi timp, reprezentanti ai Casei Albe spun ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin "criminal". Putin a spus la televiziunea de stat, ca este gata sa discute relatiile bilaterale cu Statele Unite, precum si alte probleme, precum ar fi conflictele regionale.Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a spus joi ca Biden nu are regrete raspunzand la intrebarea daca presedintele american este ingrijorat ca afirmatiile sale au escaladat o relatie deja tensionata. Ca si reactie la afirmatia lui Biden , Putin a spus ca oamenii au tendinta de a vedea in ceilalti o reflexie a propriei persoane si a adaugat ca ii ureaza multa sanatate liderului de la Casa Alba Rusia si-a rechemat ambasadorul in Statele Unite pentru consultari, dupa declaratiile presedintelui Joe Biden.