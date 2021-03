Kremlinul califica drept "absolut inacceptabile" noile sanctiuni impuse de SUA si UE. "Dauneaza relatiilor deja deplorabile" ale Rusiei cu Occidentul

"SA NU SE JOACE CU FOCUL"

BORTNIKOV, DIRECTORUL FSB, SANCTIONAT

Un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, considera ca aceste santciuni "dauneaza relatiilor deja deplorabile" ale Rusiei cu Occidentul.Peskov denunta drept "scandaloase" acuzatii americane potrivit carora serviciul rus de securitate FSB se afla la originea otravirii lui Navalnii.El ameninta ca Rusia va riposta in felul care sa-i serveasca cel mai bine interesele."Bineinteles, este imposibil sa nu aplicam principiul reciprocitatii", a declarat el presei, fara sa avanseze vreo data in acest sens."Noi consideram aceste decizii drept absurde, nejustificate si, mai ales, ele n-au niciun efect si niciun sens", a adaugat el."Nu putem decat sa regretam acest lucru si sa ne exprimam perplexitatea", insista Peskov.Potrivit lui Peskov, sanctiunile impuse oficialilor rusi nu au niciun efect deoarece acestia nu au autorizatia sa se deplaseze in afara Rusiei si sa detina bunuri si conturi bancare in strainatate, din cauza caracterului sensibil al posturilor pe care le detin."Aceasta este practic o dublare a restrictiilor carora aceste persoane le sunt supuse in cadrul legii ruse, nimic in plus", a subliniat el.Insa Peskov recunoaste ca sanctiunile cimpuse unor entitati vor avea un efect mult mai important si considera ca acestea contribuie la o deteriorare a relatiilor Rusiei cu Statele Unite si UE.De asemenea, Moscova avertizeaza Washingtonul "sa nu se joace cu focul", dupa sanctionarea a sapte oficiali rusi de rang inalt si 14 entitati cu privire la otravirea opozantului Kremlinului.Ministerul rus de Externe a denuntat intr-un comunicat, marti seara, un "atac antirus ostil" care face parte dintr-o "politica americana golita de logica si de sens, care nu face decat sa afecteze si mai mult relatiile bilaterale"."Absurditatea triumfa", denunta diplomatia rusa, care acuza Washingtonul ca se servesste de Aleksei Navalnii ca "pretext" pentru "a se amesteca in mod deschis" in "afacerile interne" ale Rusiei."Noi vom reactiona pe baza principiului reciprocitatii", ameninta ministerul, care da asigurari ca asemenea "calcule vizand sa impuna ceva Rusiei prin intermediul sanctiunilor sau altor presiuni au esuat in trecut si vor esua si in prezent"."Vom continua sa ne aparam in mod sistematic si hotarat interesele nationale si sa respingem orice agresiune. Ne indemnam colegii sa nu se joace cu focul", avertizeaza diplomtaia rusa, care considera ca Statele Unite si-au "pierdut dreptul moral de a tine lectii altora". Statele Unite au anuntat marti ca sanctioneaza sapte oficiali rusi de rang inalt si 14 entitati rusesti - primele santciuni impuse Rusiei de catre Joe Biden dupa instalarea sa la Casa Alba , la 20 ianuarie, care a adoptat un ton mult mai ferm impotriva Moscovei decat predecesorul sau republican Donald Trump Washingtonul l-a sanctionat marti pe Aleksandr Bortnikov, directorul puternicelor servicii ruse de securitate FSB, cu privire la incarcerarea lui Navalnii.Bortnikov face parte din acest grup de sapte oficiali rusi vizati de blocarea activelor in Statele Unite."Folosirea armelor chimice de catre Kremlin pentru a reduce la tacere un opozant politic siintimidarea altor demonstreaza dispretul flagrant al acestuia fata de normele internationale", a denuntat secretarul american al Trezoreriei Janet Yellen.Uniunea Europeana a oficializat, la randul sau, luni, sanctionarea a patru functionari judiciari rusi apropiati presedintelui rus Vladimir Putin , implicati in proceduri judiciare angajate impotriva lui Aleksei Navalnii si in reprimarea sustinatorilor acestuia.