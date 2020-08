Rusia denunta planurile SUA de desfasurare a unor militari americani in Romania: ''Este clar ca astfel de tentative provocatoare nu vor ramane fara un raspuns adecvat"

Vizita in Romania

"Washingtonul nu ascunde ca aceste masuri fac parte din eforturile de consolidare a asa-numiteide la Marea Baltica pana la Marea Neagra, destinata sa devina linie dea Rusiei. Romania este considerata in cadrul acestui plan drept cap de pod cheie pentru proiectarea fortei in regiunea Marii Negre", a mentionat Zaharova."Se vede clar tendinta de sporire sistematica a gruparii de forte SUA-NATO in asa-numita zona, ceea ce in terminologia Aliantei inseamna granitele vestice ale Rusiei", a spus ea in continuare, adaugand ca "in momentul de fata este vorba de aparitia in regim aproape permanent a unor contingente semnificative ale SUA si ale aliatilor lor in Europa de Est, adica acolo unde nu au mai fost niciodata inainte". "Faptul ca o astfel de prezenta este numita cazuistic rotatie continua nu schimba esenta problemei", considera reprezentanta MAE rus."Acesti pasi, daca vor fi facuti, pun in pericol prevederea stabilita in Actul fondator NATO-Rusia privind angajamentul (Aliantei) de a nu desfasura forte combatante semnificative in noile tari membre ale Organizatiei", a afirmat ea. "Toate acestea marturisesc intentia Statelor Unite si a aliatilor lor din NATO de a continua sa formeze un fel de arc de tensiune de-a lungul liniei de contact cu Rusia in detrimentul securitatii europene", sustine Zaharova.", a avertizat purtatoarea de cuvant a MAE rus.Recent, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, a declarat ca aspiratia tarilor din Europa de Est de a gazdui trupe americane nu va contribui la consolidarea securitatii acestor state.Reactia MAE al Rusiei intervine dupa ce seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville, si seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA dislocate in Europa, general-locotenent Christopher G. Cavoli, au efectuat saptamana trecuta (in perioada 7-9 august) o vizita in Romania in cadrul careia au abordat cu responsabili de la Bucuresti problema "rotatiei mai multor forte in regiunea Marii Negre, in particular in Romania", conform unui comunicat al Ministerului Apararii Romaniei transmis vinerea trecuta.Discutiile cu oficialii romani au vizat numarul de soldati americani ce urmeaza sa fie dislocati suplimentar in Romania si locurile in care acestia se vor afla, a afirmat generalul James C. McConville, subliniind cresterea cooperarii militare cu Romania, dupa intalnirea de la MApN, cu ministrul apararii, Nicolae Ciuca , si cu seful Statului Major, general-locotenent Daniel Petrescu, conform aceluiasi comunicat.Anterior, seful Pentagonului, Mark Esper, anuntase ca 5.000 dintre cei 11.900 de soldati care vor fi retrasi din Germania vor fi relocati in alte baze militare din Europa, unde vor avea misiuni prin rotatie.