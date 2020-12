Statele Unite impun noi sanctiuni impotriva liderului cecen Ramzan Kadarov si fortelor sale paramilitare

"Kadarov si fortele pe care el le comanda, supranumite 'kadarovti', sunt implicate in uciderea lui Boris Nemtov (...) si in alte incalcari grosolane a drepturilor omului", se spune intr-un comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA.Fost vicepremier devenit opozant al presedintelui rus Vladimir Putin , Boris Nemtov a fost ucis cu focuri de arma in 2015, la Moscova . Mai multi suspecti originari din Caucazul de Nord au fost arestati, insa adevarul nu a fost niciodata stabilit.Ramzan Kadarov conduce cu o mana forte, de peste zece ani, Republica Cecenia din Caucazul rus, republica musulmana si conservatoare, scena a doua conflicte separatiste sangeroase la sfarsitul anilor 1990.Liderul cecen de 44 de ani, caruia din iulie anul trecut ii este interzisa intrarea pe teritoriul SUA, a fost deja vizat de sanctiuni americane in 2017. Insa de atunci, "kadarovti, sub conducerea lui Kadarov, si-au continuat activitatile scandaloase, printre care si rapirea, torturarea si uciderea de membri ai comunitatii LGBT" in Cecenia, subliniaza Departamentul american al Trezoreriei.Aceasta puternica si temuta militie personala a lui Ramzan Kadarov, integrata intre timp in fortele regulate, este de asemenea acuzata de autoritatile americane de "rapiri ilegale, de tortura, executii extrajudiciare si alte incalcari, printre care plasarea in detentie a unor jurnalisti si militanti".In afara de Kadarov, sunt vizate de sanctiuni sase societati inregistrate in Rusia si care au legatura cu el, printre care clubul de fotbal FC Akhmat si clubul de lupte Absolute Championship Akhmat.Cinci membri ai anturajului presedintelui cecen sunt de asemenea vizati de sanctiuni.Ramzan Kadarov a denuntat pe Telegram "ipocrizia" SUA dupa noile sanctiuni. "Nu exista decat un cuvant pentru aceasta: 'debilitate' (mintala), pentru ca nu exista nimic mai absurd in istoria umanitatii", a scris el. "Nu sunt nici surprins, nici speriat de aceste evenimente. Aceste sanctiuni nu au niciun efect asupra Republicii Cecene si dezvoltarii sale", a adaugat el.Aceste noi sanctiuni au intervenit cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Omului, joia aceasta. Ele au fost luate in cadrul "Legii Magnitski", de la numele avocatului rus decedat in detentie, lege menita sa combata coruptia si atingerile aduse drepturilor omului.CITESTE SI: