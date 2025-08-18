Cei trei președinți pe care Vladimir Putin i-a sunat înainte ca Volodimir Zelenski să vorbească cu Donald Trump. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin

Luni, 18 August 2025, ora 20:21
Vladimir Putin și Donald Trump, întâlnire la Alaska/FOTO:X@Intel_Slava
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski la Casa Albă.
Kremlinul a declarat că Putin i-a informat pe cei trei lideri, în cadrul unor convorbiri separate, despre rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska.
Înaintea întâlnirii lui Zelenski cu Trump, Putin încearcă să obţină sprijin pentru condiţiile sale radicale de încheiere a războiului din Ucraina din partea statelor care s-au aliniat Moscovei sau au ales neutralitatea.
Brazilia, India, Rusia, Africa de Sud şi China formează nucleul blocului economic BRICS, pe care Moscova se bazează în mare măsură de când a fost exclusă de pe pieţele occidentale după invazia pe scară largă a Ucrainei.
Pe de altă parte, preşedintele Consiliului European, António Costa, a anunţat că marţi va avea loc o nouă reuniune cu cele 27 de ţări ale UE pentru a discuta despre convorbirile de luni de la Casa Albă.
„Am convocat o videoconferinţă a membrilor Consiliului European pentru mâine, la ora 13.00 CEST (14.00, ora României), pentru a face o informare cu privire la întâlnirile de astăzi de la Washington DC despre Ucraina”, a declarat Antonio Costa. „Împreună cu SUA, UE va continua să lucreze pentru o pace durabilă care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi ale Europei”, a punctat preşedintele Consilului European.
