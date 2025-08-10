Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 10:09
Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
Donald Trump și Volodimir Zelenski FOTO X/@ankasamorg

Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump are programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american și a trei persoane informate cu privire la discuțiile interne, scrie NBC News.

„Se discută despre asta”, a spus una dintre persoanele informate despre discuții.

Oficialul american de rang înalt și persoanele informate despre discuții au spus că nu s-a finalizat nicio vizită și că nu este clar dacă Zelenski va fi în cele din urmă în Alaska.

Oficialul de rang înalt al administrației a spus că este „absolut” posibil. „Toată lumea speră foarte mult că acest lucru se va întâmpla”, a spus oficialul.

Întrebat dacă SUA l-au invitat oficial pe Zelenski în Alaska, un oficial de rang înalt al Casei Albe a spus: „Președintele rămâne deschis la un summit trilateral. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

Guvernul ucrainean nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska, în încercarea de a asigura un armistițiu în Ucraina. Inițial, Casa Albă a condiționat întâlnirea dintre Trump și președintele rus de o întâlnire între Putin și Zelenski, dar Trump a declarat ulterior că aceasta nu era o condiție prealabilă.

Dacă Zelenski ar călători în Alaska, nu este clar dacă el și Putin s-ar afla vreodată în aceeași încăpere, a spus una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

Intensificarea eforturilor diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina vine după ce trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin la Moscova înainte de termenul limită stabilit de președinte pentru ca liderul rus să accepte un armistițiu sau să se confrunte cu noi sancțiuni.

Putin nu a acceptat încetarea focului, dar a propus contururile unui acord pentru a pune capăt războiului, care ar permite Rusiei să păstreze mari porțiuni din teritoriul ucrainean. Zelenski a declarat sâmbătă, într-un ton provocator, că ucrainenii „nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”.

Trump a declarat vineri că între Rusia și Ucraina „vor avea loc unele schimburi de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Sâmbătă, oficialii administrației au încercat să obțină sprijinul guvernului ucrainean și al liderilor europeni pentru un potențial armistițiu.

#Vladimir Putin, #Donald Trump, #Volodimir Zelenski, #Alaska SUA Rusia , #Rusia-Ucraina
