Putin anunță că a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră ”unică”: ”Burevestnik are o rază de acțiune nelimitată”

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică, 26 octombrie, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina, relatează AFP.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate” ruse.

”Este o creaţie unică, pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a dat asigurări liderul de la Kremlin.

El a subliniat că Burevestnik (”pasărea furtunii” în rusă) are o ”rază de acţiune nelimitată”.

La ultimul test, la 21 octombrie, racheta de tip Burevestnik a rămas în aer ”aproximativ 15 ore”, parcurgând 14.000 de kilometri, a anunţat şeful Statului Mahor rus, Valeri Gherasimov.

”Aceasta nu este o limită a acestei arme”, a adăugat el.

”Caracteristicile tehnice ale Burevestnik îi permit să fie folosită cu o precizie garantată împotriva unor instalaţii extrem de bine protejate, indiferent unde se află”, a declarat el.

Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, capabile, susţine el, să depăşească aproape toate sistemele de interceptare.

