Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace

În cadrul întâlnirii din Alaska, Vladimir Putin i-a prezentat lui Donald Trump „oferta de pace” pentru Ucraina. Liderul rus are mai multe pretenții, nu doar teritoriale.

Potrivit unor surse din anturajul celor doi lideri, citate de presa internațională, președintele rus ar fi pus pe masă următoarele revendicări:

- Recunoașterea formală a controlului Rusiei asupra regiunilor Donețk și Lugansk, în schimbul eliberării regiunilor Sumi și Harkov;

- Înghețarea fronturilor din Herson și Zaporojie;

- Recunoașterea formală a controlului Rusiei asupra peninsulei Crimeea, anexată în 2014;

- Ridicarea sancțiunilor economice occidentale;

- Interzicerea aderării Ucrainei la NATO;

- Recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială în regiuni ale Ucrainei sau la nivel național, în statul controlat de către Zelenski;

- Libertăți extinse pentru Biserica Ortodoxă Rusă.

Oferta lui Vladimir Putin nu prevede un armistițiu imediat. Încetarea focului ar urma doar după semnarea unui acord complet, care să satisfacă Moscova.

Ce urmează după bilaterala Trump-Putin din Alaska

La finalul întâlnirii din Alaska, Putin i-a transmis lui Trump că-l așteaptă pe liderul SUA la Moscova. În urma summitului, liderul SUA a discutat la telefon cu oficialii europeni și cu șeful NATO. Potrivit oficialului de la Washington, cei menționați au prezentat deschidere pentru eforturile de pace ale președintelui american.

Acum, Trump are în vedere o nouă întâlnire cu Zelenski. De față ar urma să fie și vicepreședintele Vance. În urma acestui dialog, liderul SUA ar urma să stabilească o trilaterală Trump-Zelenski-Putin.

