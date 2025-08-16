Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”

Președintele rus Vladimir Putin a spus despre vizita sa în Alaska, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, că a fost oportună și utilă.

Putin a avut o întâlnire cu oficialii ruși.

„Aș dori să subliniez imediat că vizita a fost oportună și foarte utilă”, a declarat el într-o întâlnire cu conducerea aparatului prezidențial, guvernului, Dumei de Stat și ministerelor și departamentelor, după discuțiile de la summitul ruso-american, potrivit tass.com.

„Am discutat practic toate direcțiile cooperării noastre, dar, în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă rezolvare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă.”

Pe 15 august, Putin și Trump s-au întâlnit la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska. Discuțiile lor au durat aproximativ trei ore, incluzând o convorbire față în față în limuzina liderului american în drum spre locul principal al negocierilor, precum și o discuție ulterioară în grupuri mici, cu câte trei participanți de fiecare parte.

Delegația rusă a inclus consilierul prezidențial Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov, în timp ce partea americană a fost reprezentată de secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special prezidențial Steve Witkoff.

Într-o declarație pentru presă după discuții, Putin a spus că soluționarea conflictului din Ucraina a fost tema principală a summitului. Liderul rus a mai pledat pentru „întoarcerea paginii” în relațiile bilaterale și reluarea cooperării și l-a invitat pe Trump la Moscova. La rândul său, Trump a anunțat progrese în discuții, dar a menționat că părțile nu au reușit să ajungă la acorduri pe toate aspectele.

Ads