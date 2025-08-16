Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 19:44
293 citiri
Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
Președintele rus, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Președintele rus Vladimir Putin a spus despre vizita sa în Alaska, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, că a fost oportună și utilă.

Putin a avut o întâlnire cu oficialii ruși.

„Aș dori să subliniez imediat că vizita a fost oportună și foarte utilă”, a declarat el într-o întâlnire cu conducerea aparatului prezidențial, guvernului, Dumei de Stat și ministerelor și departamentelor, după discuțiile de la summitul ruso-american, potrivit tass.com.

„Am discutat practic toate direcțiile cooperării noastre, dar, în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă rezolvare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă.”

Pe 15 august, Putin și Trump s-au întâlnit la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska. Discuțiile lor au durat aproximativ trei ore, incluzând o convorbire față în față în limuzina liderului american în drum spre locul principal al negocierilor, precum și o discuție ulterioară în grupuri mici, cu câte trei participanți de fiecare parte.

Delegația rusă a inclus consilierul prezidențial Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov, în timp ce partea americană a fost reprezentată de secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special prezidențial Steve Witkoff.

Într-o declarație pentru presă după discuții, Putin a spus că soluționarea conflictului din Ucraina a fost tema principală a summitului. Liderul rus a mai pledat pentru „întoarcerea paginii” în relațiile bilaterale și reluarea cooperării și l-a invitat pe Trump la Moscova. La rândul său, Trump a anunțat progrese în discuții, dar a menționat că părțile nu au reușit să ajungă la acorduri pe toate aspectele.

Prima reacție a lui Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Putin. „Să oprească acest război ilegal”
Prima reacție a lui Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Putin. „Să oprească acest război ilegal”
Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă seară, 16 august, că reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace, iar poziția noastră ca țară a rămas...
Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
Vladimir Putin a cerut retragerea Ucrainei din regiunea estică Donețk ca o condiție pentru încheierea războiului, dar i-a spus lui Donald Trump că ar putea îngheța restul liniei frontului...
#Vladimir Putin, #Donald Trump, #Rusia, #razboi Ucraina, #intalnire trump putin alaska , #stiri Vladimir Putin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" are acum 24 de ani si a spus "Da"! S-a logodit cu un actor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Kasparov nu s-a putut abtine, dupa ce imaginile cu Trump si Putin in Alaska au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
  2. George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO
  3. Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie
  4. Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO
  5. Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
  6. Ședință a „coaliției voluntarilor”. Țările europene care susțin Ucraina, discuții importante înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
  7. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
  8. Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO
  9. Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
  10. Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul