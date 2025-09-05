Putin amenință Vestul. Soldații occidentali de menținere a păcii, care ar ajunge în Ucraina, vor fi considerați ținte pentru Moscova

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 10:14
Putin amenință Vestul. Soldații occidentali de menținere a păcii, care ar ajunge în Ucraina, vor fi considerați ținte pentru Moscova
Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO X/@upuknews1

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.

Putin a făcut această declarație la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că 26 de țări s-au angajat să ofere garanții de securitate postbelică Ucrainei, inclusiv o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Rusia susține de mult timp că unul dintre motivele pentru care a intrat în război în Ucraina a fost acela de a împiedica NATO să admită Kievul ca membru și să-și plaseze forțele în Ucraina.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la premisa că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”, a declarat Putin la un forum economic din Vladivostok.

„Și dacă se iau decizii care duc la pace, la pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei, punct.”

