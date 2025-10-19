Obsesia cea mai mare a lui Vladimir Putin în legătură cu Ucraina. Ce i-a cerut lui Donald Trump în ultima conversație pentru a încheia războiul

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 08:54
718 citiri
Obsesia cea mai mare a lui Vladimir Putin în legătură cu Ucraina. Ce i-a cerut lui Donald Trump în ultima conversație pentru a încheia războiul
Vladimir Putin FOTO X/Nexta

Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze teritorii-cheie într-o convorbire cu Trump. Oficialii au declarat că această cerere din partea lui Putin ar dezavantaja semnificativ Ucraina și ar putea constitui un obstacol în calea păcii.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut, într-o convorbire telefonică săptămâna trecută cu președintele Donald Trump, ca Kievul să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk, o zonă strategică vitală din estul Ucrainei, ca o condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi oficiali de rang înalt familiarizați cu discuția, potrivit washingtonpost.com.

Interesul liderului rus pentru Donețk, o regiune strategică vitală din estul Ucrainei, sugerează că acesta nu renunță la cererile anterioare care au dus conflictul într-un impas, în ciuda optimismului lui Trump cu privire la încheierea unui acord.

Putin a încercat fără succes să cucerească teritoriul timp de 11 ani, fiind respins în repetate rânduri de forțele ucrainene, care sunt profund înrădăcinate într-o zonă pe care o consideră un bastion important împotriva avansării rapide a Rusiei spre vest, către capitala lor.

În cadrul convorbirii telefonice dintre Trump și Putin, liderul rus a sugerat că ar fi dispus să cedeze părți din alte două regiuni ale Ucrainei pe care le-a cucerit parțial, Zaporojie și Herson, în schimbul controlului deplin asupra Donețkului, au declarat oficialii. Aceasta este o revendicare teritorială puțin mai modestă decât cea pe care a făcut-o în august, la summitul de la Anchorage. Unii oficiali de la Casa Albă au descris acest lucru ca un progres, potrivit unuia dintre cei doi oficiali de rang înalt, care a fost informat cu privire la convorbirea cu Putin. Este puțin probabil ca ucrainenii să vadă lucrurile în acest fel, a spus celălalt oficial, un diplomat european de rang înalt. „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

#Vladimir Putin, #Ucraina, #donetk, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Ep. 144 - România este pe primul loc la...

