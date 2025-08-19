Putin a pornit „ploaia” de bombardamente, după consultările de la Washington. 30.000 de gospodării lăsate fără curent electric

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 17:09
Putin a pornit „ploaia” de bombardamente, după consultările de la Washington. 30.000 de gospodării lăsate fără curent electric
Atac rusesc în Ucraina Foto: X/@ZelenskyyUa

Rusia a lovit noaptea trecută orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei. Astfel, armata rusă a lăsat o coloană densă de fum deasupra orașului, într-un atac pe care primarul local l-a calificat drept un semn că liderul rus Vladimir Putin nu dorește pace.

Bombardamentul asupra acestui oraș, precum și asupra altor localități din Ucraina, a fost cel mai amplu atac al Rusiei din luna august, potrivit forțelor aeriene ucrainene, relatează Reuters. Moscova a lansat 270 de drone și 10 rachete, au declarat forțele aeriene ucrainene. Deși acestea au afirmat că au doborât 230 de drone, 16 locații au fost lovite.

Atacul a urmat întâlnirii lui Donald Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, care a avut loc luni la Washington, în contextul eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. În timpul acestei întâlniri, Donald Trump l-a sunat pe liderul de la Kremlin.

„În timp ce la Washington, D.C. se depuneau eforturi intense pentru promovarea păcii, Moscova a continuat să facă exact opusul păcii: mai multe atacuri și distrugeri”, a scris ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe X.

Guvernatorul regiunii Poltava, unde se află orașul Kremenciuk, a declarat că nu există victime, dar aproape 1.500 de gospodării au rămas fără electricitate.

Gospodării fără energie și incendii de proporții

Ministerul Energiei a confirmat că instalațiile energetice au fost lovite în atac. Au fost provocate pagube și un incendiu de proporții.

„Încă o dată, lumea a văzut că Putin nu vrea pace – el vrea să distrugă Ucraina”, a declarat primarul din Kremenciuk, Vitalii Malețki. O fotografie postată de primar arată o coloană uriașă de fum negru care se ridică și se întinde pe cer. Malețki a declarat că zeci de explozii au zguduit orașul, vizând infrastructura energetică și de transport. El a avertizat locuitorii să nu se apropie și să nu atingă munițiile cu submuniții neexplodate, provenite de la rachetele rusești, care au fost găsite în oraș.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au lovit o rafinărie de petrol care aprovizionează armata ucraineană. Kremenciuk găzduiește, într-adevăr, o rafinărie mare, dar ministerul nu a precizat dacă aceasta a fost cea lovită.

De asemenea, un atac cu drone lansat marți dimineață de Rusia asupra regiunii Cernihiv din Ucraina a avariat infrastructura. Un oficial local din domeniul energiei a declarat că peste 30.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.

La rândul lor, oficialii ruși susțin că un atac cu drone ucrainene în timpul nopții a provocat incendii la o rafinărie de petrol și la acoperișul unui spital din regiunea Volgograd.

