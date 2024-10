Putin cere Occidentului sa imprumute Ucrainei bani pentru a plati Rusiei datoria la gaze

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut public vineri Statelor Unite si Uniunii Europene sa ajute Ucraina sa obtina fonduri, inclusiv de la organismele financiare internationale, pentru ca guvernul de la Kiev sa poata plati Rusiei datoria acumulata pentru livrarile de gaze, avertizand totodata asupra escaladarii crizei gazelor.

Rusia a sistat in luna iunie livrarile de gaze pentru Ucraina, in urma esecului negocierilor privind achitarea datoriei de 4,5 miliarde de dolari acumulate de guvernul de la Kiev, care in plus nu accepta sa plateasca noul tarif de 385 de dolari mia de metri cubi de gaze cerut de Gazprom dupa inlaturarea de la putere a presedintelui Viktor Ianukovici. Pe vremea acestuia din urma, pretul achitat Gazpromului era de 268 de dolari mia de metri cubi.

Rusia si Ucraina, nou esec in discutiile pe gaze naturale

"Ne-am asumat riscuri si o imensa responsabilitate. Consideram ca este absolut corect sa impartim aceste riscuri cu partenerii nostri europeni si americani", astfel si-a argumentat Putin solicitarea adresata statelor occidentale in timpul Forumului international Valdai, transmite agentia Reuters.

Ads

El a adaugat ca a cerut Gazpromului sa nu ceara Ucrainei sa plateasca imediat intreaga datorie de 4,5 miliarde de dolari, ci doar 1,5 miliarde pentru inceput, dar in ce priveste livrarile viitoare de gaze catre Ucraina a insistat ca acestea se vor efectua numai cu plata in avans.

Liderul de la Kremlin a mai mentionat ca a cerut deja Uniunii Europene si Fondului Monetar International sa acorde in acest scop Ucrainei un imprumut de 1,5 miliarde de dolari, inaintea transei de 3 miliarde pe care Kievul o va primi in luna ianuarie, dar raspunsul primit a fost negativ.

De asemenea, Putin a profitat de ocazie pentru a reaminti ca, daca acest litigiu dintre Moscova si Kiev nu va fi solutionat, Ucraina ar putea fi tentata sa sustraga la iarna gaze din conductele ce transporta pe teritoriul ei gaze rusesti catre Europa.

Dar el si-a exprimat in acelasi timp speranta ca noua runda de discutii dintre ministrii rus si ucrainean ai energiei, ce se va desfasura saptamana viitoare la Bruxelles si la care va participa si Comisia Europeana, va conduce la gasirea unei solutii care sa deblocheze livrarea gazelor rusesti catre Ucraina.

Ads