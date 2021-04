Vladimir Putin, raspuns arogant la invitatia presedintelui Ucrainei de a se intalni pentru negocieri: "Oricand, dar nu acolo"

Acum, presedintele rus Vladimir Putin i-a raspuns presedintelui ucrainean Vladimir Zelenski, la invitatia acestuia de a se intalni in regiunea separatistilor, spunand ca este binevenit "oricand" la Moscova , pentru convorbiri bilaterale.Marti liderul de la Kiev il provocase la un summit in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, pe Vladimir Putin, insa conducatorul de la Kremlin prefera discutii in capitala Rusiei, potrivit Reuters Vorbind la o reuniune cu presedintele Belaruslui, Alexander Lukashenko, Putin a spus ca daca Zelenski doreste sa discute despre problemele de la Donbas, el ar trebui sa se intalneasca cu liderii regiunilor separatiste, iar daca vrea sa aboredeze relatiile dintre Ucraina si Rusia , atunci el este binevenit la Moscova. Liderul de la Kremlin a explicat situatia din prezent . "Conducerea Ucrainei a facut o multime de pasi pentru a distruge relatiile ruso-ucrainene", insa daca Zelenski doreste sa le restabileasca, Rusia ar saluta acest lucru. Putin si-a spus opinia despre o eventuala intalnire la nivel inalt intre cele doua tari vecine. "Se pune intrebarea: "Ce vrem sa discutam la acest summit?" Daca vorbim despre problemele din Donbas, atunci, in primul rand, conducerea ucraineana ar trebuie sa aiba convorbiri cu liderii republicilor LPR (Republica Populara Luhansk) si RPD (Republica Populara Donetsk) si apoi cu reprezentanti ai tarilor terte, in acest caz cu Rusia", scrie Yeni Safak Raspunsul lui Putin este unul diplomatic, care se pliaza pe interesul Rusiei in zona de conflict din estul Ucrainei, unde trupele Moscovei au ajutat fortele separatiste sa se proclame independente fata de Kiev, in urma razboiului din 2014.