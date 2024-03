Razboi in Ucraina Putin: Armata ucraineana este o legiune a NATO

Presedintele rus Vladimir Putin a spus ca armata ucraineana este in esenta o "legiune NATO", care nu urmareste interesele nationale ale Ucrainei, ci este indreptata impotriva Rusiei.

"Deseori spunem: armata ucraineana, armata ucraineana. Insa cine lupta cu adevarat acolo? Sunt, intr-adevar, unitati de forte armate partial oficiale, insa in mare masura sunt asa-numitele 'batalioane nationaliste de voluntari'", a spus liderul de la Kremlin, citat de Russia Today.

Acesta a adaugat ca intentia trupelor ucrainene are legatura cu "atingerea scopului geopolitic de a impiedica Rusia", afirmatiile lui Putin fiind facute in fata studentilor din orasul Sankt Petersburg.

Potrivit presedintelui rus, armata ucraineana "nu este o armata, ci o legiune straina, in acest caz o legiune straina a NATO, care, desigur, nu urmareste interesele nationale ale Ucrainei".

Liderul de la Kremlin a subliniat ca Kievul a fost reticent in a gasi solutii politice la criza din estul Ucrainei si ca a folosit armistitiul doar pentru a-si regrupa fortele.

"Din pacate, autoritatile oficiale de la Kiev refuza sa urmeze calea unei solutii pasnice. Nu vor sa rezolve (criza) folosind instrumentele politice", a spus Vladimir Putin, adaugand ca autoritatile de la Kiev au fost primele care au folosit forta, apoi serviciile de securitate si apoi armata in regiune.

Guvernul ucrainean a introdus starea de urgenta in sud-estul tarii, respectiv regiunile Donetk si Luhansk, in timp ce toate celelalte zone au fost puse in stare ridicata de alerta.

Trupele ucrainene si fortele militiei din Donbas au reluat ostilitatile, la jumatatea lunii ianuarie, in sud-estul tarii, dupa prabusirea unui armistitiu convenit de cele doua parti in luna septembrie.

Sambata, cel putin 30 de oameni au murit in urma unui atac cu rachete Grad in orasul Mariupol din estul Ucrainei, iar peste 100 de persoane au fost ranite.

