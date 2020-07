Ucraina protesteaza fata de vizita lui Vladimir Putin la santierul naval din Kerci, in peninsula Crimeea

Presedintele rus s-a deplasat luni in Crimeea pentru o ceremonie militara cu scopul de a arata ca Rusia isi consolideaza fortele navale, potrivit dpa. Putin s-a adresat lucratorilor si responsabililor militari de la uzina de constructii navale Zaliv din orasul Kerci, din Crimeea, unde a participat la ceremonia de lansare a constructiei a doua nave in fosta intreprindere ucraineana.Presedintele rus le-a urat succes in construirea a doua nave de asalt amfibii portelicoptere, similare celor doua nave de razboi din clasa Mistral pe care Franta a refuzat sa le livreze Rusiei in urma anexarii de catre aceasta a peninsulei ucrainene Crimeea.Intr-o teleconferinta transmisa din Kerci, Putin a salutat lansarea construirii luni a altor patru nave de razboi rusesti. "Astazi, in trei principale santiere navale din Rusia, sase noi nave oceanice au fost puse simultan pe chila", a spus el, indicand ca in Kerci a fost lansata construirea a doua nave de asalt amfibii.Rusia a ocupat si anexat Crimeea, peninsula strategica in Marea Neagra, cu sase ani in urma, dupa ce presedintele prorus al Ucrainei, Viktor Ianukovici , a fost inlaturat de la putere in urma unei miscari de contestare fara precedent, intr-o cotitura spre Occident. Anexarea Crimeii a fost condamnata de catre UE si SUA , care au instituit sanctiuni impotriva Rusiei.In comunicatul sau, diplomatia Kievului subliniaza ca Ucraina condamna din nou masurile Federatiei Ruse privind militarizarea in continuare a Crimeii, ceea ce reprezinta o amenintare reala pentru securitatea regionala, conform Ukrinform.