Gestul dezgustător al lui Putin la o vânătoare cu Silvio Berlusconi. Fostul premier italian a avut un puseu de vomă

Publicația italiană Corriere della Sera a povestit o întâmplare petrecută la o întâlnire a fostului premier italian Silvio Berlusconi cu dictatorul Vladimir Putin.

Acest lucru s-a întâmplat în timpul unei vacanțe comune la o vilă din Rusia. Povestea a rămas ascunsă mulți ani.

A fost un episod care a arătat chiar și atunci „firea crudă a lui Putin”. Detaliile au fost povestite de Berlusconi, imediat ce s-a întors în Italia, secretarului său de presă Paolo Bonaiuti și lui Fabrizio Cicchitto, care la acea vreme era liderul grupului în Camera Deputaților al partidului miliardarului italian.

Putin a împușcat două căprioare în timpul unei partide de vânătoare, după care a tăiat una în bucăți cu un cuțit și i-a tăiat inima în fața lui Berlusconi, oferindu-i să o mănânce.

Premierul italian a vomat în pădure.

Putin mi-a spus: Silvio, hai să mergem la vânătoare. N-am atins niciodată o pușcă. Dar el a insistat și am mers cu el. Când am ajuns în pădure, mi-a dat o pușcă. Am devenit neliniștit. În timp ce mergeam prin zăpadă, a văzut două căprioare și mi-a spus să țintesc într-una dintre ele: „Acesta este a ta. Trage". L-am făcut să înțeleagă că e mai bine să mor decât să împușc. Apoi a ucis el ambele căprioare. M-a privit cu satisfacție: "Astăzi vă voi oferi mâncare neobișnuită". Merse de-a lungul pantei spre animale, ținând un cuțit în mână. A tăiat animalul și i-a scos inima. Apoi i-a cerut celui care îl însoțea să-i dea o tavă de lemn și a pus pe ea o bucată de carne sângerândă: „Acesta va fi o mâncare neobișnuită”, m-am ascuns în spatele unui copac pe care am vomitat.

Tăcerea de după această poveste a durat câteva secunde interminabil de lungi, până când Berlusconi a concluzionat: „Poate că este doar un obicei al vânătorului”.

