A murit Evgheni Putin, vărul președintelui Rusiei. Cât de apropiați erau cei doi

Vărul lui Vladimir Putin, Evgheni Putin, a murit. Acesta împlinise la sfârșitul lunii februarie vârsta de 91 de ani.

Bărbatul a fost înmormântat pe 10 martie, conform presei din Rusia.

Evgheni Putin a fost mult timp urolog în Ivanovo, iar mai târziu s-a mutat în Suzdal.

Potrivit Nexta, fiul lui Evgheni Putin este vicepreședinte la Gazprom, iar Evghenia, fiica sa se ocupă de una dintre cele mai mari companii de cărbune de pe teritoriul rus.

Putin died, but not that one

Yevgeny Putin, a cousin of Vladimir Putin, has passed away. He was 90 years old, according to Russian media.

Yevgeny Putin's son is a deputy chairman at Gazprom and his daughter Yevgenia "owns" one of the largest coal companies in Russia.