Cum și-a făcut apariția Vladimir Putin în mijlocul soldaților din Cecenia. Oamenii lui Kadîrov se pregătesc intens pentru frontul din Ucraina VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mers în regiunea Cecenia, în timp ce în Kursk se duc lupre intense.

Liderul de la Kremlin a vizitat trupele și voluntarii din Cecenia care se pregătesc să lupte în războiul din Ucraina. Președintele rus a fost filmat alături de liderul cecen Ramazan Kadîrov într-un poligon de tragere.

Ramazan Kadîrov și-a pus căștile de protecție pe urechi pe deasupra capului, iar Vladimir Putin și le-a pus pe sub bărbie, în timp ce se uitau cum se antrenează soldații.

În imagini, se vede cum Putin pare mulțumit și aplaudă la finalul antrenamentului.

While fighting is going on in Kursk region, Putin watches Adam Kadyrov shoot at a shooting range pic.twitter.com/DrgWPtNt5A