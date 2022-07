Vladimir Putin atacat de o „escadrilă” de țânțari. Noi speculații cu privire la starea de sănătate a liderului de la Kremlin - VIDEO

Vladimir Putin a apărut într-o filmare a agenției ruse de presă în timp de își dă palme pentru a alunga țânțarii care nu-i dădeau pace în timpul unui eveniment oficial în aer liber. Nexta a publicat video-ul însoțit de un comentariu ironic, spunând că liderul de la Kremlin a fost atacat de „arme biologice ucrainene”.

Pe de altă parte, jurnaliștii Nexta speculează pe baza imaginilor asupa problemelor de sănătate ale lui Vladimir Putin, deoarece acesta își folosește doar mâna stângă pentru a alunga țânțarii.

Pe tot parcursul filmării, liderul de la Kremlin se plesnește și se scarpină pe față și pe gât cu stânga, în timp ce mâna dreaptă o ține nemișcată pe lângă corp.

Gesturile sale sunt cu atât mai nefirești cu cât Putin încearcă să și le mascheze, dar intră în contrast cu însoțitoarea sa, care gesticulează cu ambele mâini și pare să nu fie deranjată de insecte.

The use of biological weapons was successful: Putler was attacked by Ukrainian combat mosquitoes.

By the way, what happened to his right hand? pic.twitter.com/f5Yr6uwF1d