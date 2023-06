Putin, prima dată în public după revolta Wagner. Președintele rus se îmbrățișează cu oamenii, într-o republică de pe malul Mării Caspice VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, face prima ”baie de mulțime”, la câteva zile de la tentativa de rebeliune a grupului de mercenari Wagner.

Max Seddon, șeful Financial Times din Moscova, a publicat un video în care Putin apare într-o mulțime de oameni, în Derbent, un oraș din Daghestan, republică rusă cu ieșire la Marea Caspică.

”Putin face o apariție total spontană în fața mulțimilor adoratoare din Derbent, cu siguranță nimic de-a face cu contracararea primirii primite de Wagner la Rostov”, scrie Seddon pe Twitter

În videoul postat, se pare zeci de oameni se adună să îl îmbrățișeze pe Putin, să facă poze și să îi strângă mâna. Acesta dă mâna cu unii dintre ei și chiar sărută o fetiță pe cap.

Putin makes a totally spontaneous appearance in front of adoring crowds in Derbent, definitely nothing to do with countering the reception Wagner got in Rostov pic.twitter.com/uQPUVS2fBN