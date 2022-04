Un om de afaceri din Marea Britanie este mândru că a devenit inamicul public al lui Vladimir Putin, asta după ce fusese cel mai mare investitor din Rusia, la un moment dat, în 2005. Acum însă, el trăiește cu teama de a fi asasinat de către oamenii liderului de la Kremlin și susține că ”tiranul” de la Moscova este capabil ”să omoare 50 de milioane de oameni”.

Bill Browder, bancher britanic născut în Statele Unite și CEO al companiei Hermitage Capital, a fost deportat în Marea Britanie în 2005 pentru opoziția sa publică față de Putin, potrivit Daily Mail.

Critica sa acerbă față de președintele rus l-a făcut să devină o țintă pentru agenții ruși, să primească amenințări cu moartea, să se confrunte cu tentative de răpire. ”Felul în care mă va prinde inamicul (asasinii lui Putin) este dacă îmi formez modele de comportament, pe care ei le pot exploata. Nu trebuie să le dau ocazia niciodată”, a spus Browder.

”Dar nu poți spune: ”Nu voi atinge niciodată clanța”.Trebuie să-ți trăiești viața”, a explicat bancherul britanic, făcând referire la fostul spion rus Sergei Skripkal, care a fost otrăvit de un agent rus în Anglia, care a pus pe clanța ușii casei sale din Salisbury în 2018, Noviciok, o substanță chimică mortală.

”A trăi cu amenințarea că poți fi asasinat nu este ușor și există momente în care ești ”îngrozit”. Găsesc o modalitate de a-mi reprima friuca, astfel încât să pot trăi. Trebuie să continui”, a afirmat Browder.

Prim-miniștrii britanici au greșit în privința lui Putin

Omul de afaceri dă vina pe David Cameron și Theresa May, pentru războiul sălbatic al lui Putin din Ucraina. ”Dacă am fi acționat mai hotărâtor pentru a-l pedepsi pe Putin pentru crimele anterioare, cum ar fi doborârea avionului zborului companiei Malaysia Airlines, în care au fost uciși 298 de pasageri în 2014, când prim-ministru britanic era James Cameron și otrăvirile de la Salisbury, am fi putut evita războiul”, a declarat britanicul, în vârstă de 58 de ani.

”Theresa May, care a fost în timpul otrăvirilor din Salisbury a fost total slabă. Nu au fost luate sancțiuni, embargouri și nici bunuri ale oligarhilor ruși nu au fost înghețate”.

Browder explică cum Marea Britanie nu a luat nicio măsură împotriva averilor și proprietăților acumulate de oligarhii ruși aici. ”Londra a fost capitala lumii a spălării banilor rușilor, de când Putin a venit la putere, chiar înainte de asta. Marii agenți imobiliari, marii dealeri de bijuterii și mașini s-au ”hrănit” cu banii ruși murdari”.

Astăzi, bancherul crede că Putin este ”gata să omoare 50 de milioane de oameni, dacă asta are nevoie. Nu i-ar face ca inima lui să bată mai repede”.

