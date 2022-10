Noi detalii sugerează că Putin ar suferi de o boală gravă. Urmele suspecte de pe mână care au fost surprinse într-un videoclip al propagandei

Vladimir Putin a fost surprins în videoclipurile propagandei în timp ce încerca să apuce un soldat rus, moment în care au ieșit la iveală urme suspecte pe dosul palmei sale.

Corespondentul Kyiv Post, Jason Jay Smart, a distribuit imaginile pe Twitter, afirmând că „videoclipurile publicate de guvernul rus arată ceea ce ar putea fi urme de la perfuzii pe mâna lui Putin", notează The Sun, citat de Adevărul.

În plus, corespondentul susține că Moscova a publicat două videoclipuri: unul ce pare că maschează mâna președintelui și altul în care aceasta nu apare deloc. Și mai ciudat este că presa de stat din Rusia a șters imaginile la scurt timp după publicare.

Putin a avut o apariție rară joi, când a tras cu o pușcă cu lunetă într-o tabără de antrenament pentru rușii mobilizați.

Fostul corespondent în Ucraina Tom Warner a scris: „Am descărcat cele 5 înregistrări video ale acestui eveniment postate pe Telegram și m-am uitat atent la toate pentru a vedea dacă există fotografii cu spatele mâinii. Acesta pare a fi doar un unghi ciudat de vene umflate.

Dar mâna și fața sunt umflate în toate scenele. Steroizi pe termen lung”.

Alții au susținut că ar putea fi o urmă de mușcătură, în timp ce un neurochirurg a spus că este vorba de „vene sclerozate de la mai multe catetere intravenoase”.

