Vladimir Putin are parte de protecție specială din partea serviciilor sale de securitate.

Pe lângă oamenii bine antrenați, liderul de la Kremlin are mereu în preajma sa și un alt fel de bodyguard.

Conform The New Voice of Ukraine, un agent rus îi strânge chiar și excrementele lui Putin în timpul vizitelor sale în străinătate.

Rușii ar face acest lucru pentru a nu lăsa nicio dovadă despre starea de sănătate a lui Putin.

Ei se tem de faptul că spionii străini ar putea strânge informații concludente despre liderul de la Kremlin pe baza materialelor fecale.

Și francezii de la Paris Match au descoperit imagini cu omul special al lui Putin, în timpul vizitelor în Arabia Saudită și Franța.

Sursa citată dezvăluie că excrementele sunt colectate de agentul respectiv în pungi speciale care apoi sunt puse într-o valiză și trimise la Moscova.

În imaginile de mai jos se vede cum Putin este înconjurat de șase oameni în timp ce este la baie, printre ei fiind și omul care se ocupă cu strângerea materialelor fecale.

So here is the video of 6 people accompanying Putin into the bathroom. It takes that many, apparently. pic.twitter.com/HrGc6yJQ4q