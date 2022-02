Vladimir Putin a transmis un mesaj către armata din Ucraina în care le cere militarilor să-l înlăture pe președintele Zelenski VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri, 25 februarie, militarilor ucraineni "să preia puterea" la Kiev şi să-l înlăture pe preşedintele Volodmir Zelenski.

"Fac încă o dată apel la personalul militar şi la forţele armate ale Ucrainei: nu le permiteţi neonaziştilor să vă folosească copiii, soţiile şi bătrânii ca scuturi umane", a spus Putin la o reuniune a Consiliului rus de securitate transmisă la televiziune, conform AFP.

