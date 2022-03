Preşedintele rus Vladimr Putin a ”dispărut” în mod brusc vineri, 18 martie, de pe ecrane, în timp ce susţinea un discurs la un mare concert, la Moscova, de sărbătorire a anexării peninsulei ucrainene Crimeea în 2014, relatează AFP.

Putin era pe cale să laude eroismul militarilor ruşi angajaţi în lupte în Ucraina, în faţa a zeci de mii de persoane, pe stadionul Lujniki, moment în care televiziunea publică rusă Rossiya-24 a început să difuzeze alte momente de la acest eveniment, discursuri oficiale şi cântece populare.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s