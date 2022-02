Gestul care a pus planeta pe jar. Ce făcea Putin în timp ce Ucraina defila la Jocurile Olimpice VIDEO

Vladimir Putin a fost prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing.

Președintele Rusiei a fost invitatul șefului statului chinez, Xi Jinping.

Camerele de luat vederi l-au surprins pe Putin ațipind în momentul când delegația Ucrainei a defilat în capitala Chinei.

Presa străină îl atacă pe președintele Rusiei după acest gest.

"Putin pretinde că doarme în timp ce delegația Ucrainei defilează la Jocurile Olimpice de Iarnă", a scris Daily Mail pe rețelele de socializare, mai ales în contextul conflictului dintre cele două țări.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd