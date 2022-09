Vladimir Putin, filmat la priveghiul lui Mihail Gorbaciov. "A ieșit din buncăr" VIDEO

Vladimir Putin a depus joi, 1 septembrie, un buchet de trandafiri roșii la sicriul lui Mihai Gorbaciov.

După ce președintele Rusiei lasă florile lângă sicriul deschis, rămâne câteva secunde în tăcere, apoi se înclină, atinge sicriul și se închină.

”Putin a ieșit din buncăr ca să își ia la revedere de la Gorbaciov”, este descrierea ce însoțește videoclipul postat de agenția de știri NEXTA.

