Vladimir Putin a inspectat podul Crimeii la volanul unui Mercedes Benz. Cine l-a însoțit VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin ar fi inspectat personal podul Crimeii, după cum se poate observa într-un videoclip distribuit de Kremlin Pool, o pagină oficială folosită de jurnaliștii acreditați pe lângă Kremlin.

Înregistrarea îl arată pe Vladimir Putin la volanul unui Mercedes Benz, în inspecție la podul Crimeii, cunoscut și sub numele de podul Kerci.

Putin visited Kerch bridge and drove on the lane that was repaired after the explosion in February. He also talked to construction workers.

Do you think he really was there? pic.twitter.com/n3bSz4lNtt