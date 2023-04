Întâlnirea neprevăzută dintre Vladimir Putin și ministrul chinez al Apărării. Ce au discutat la celebra masă de la Kremlin VIDEO

Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe ministrul apărării al Republicii Populare Chineze Li Shangfu.

La întâlnire a participat și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu.

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit duminică, la Moscova, cu ministrul chinez al apărării Li Shangfu, iar cei doi au salutat cooperarea militară dintre cele două națiuni, care au declarat un parteneriat "fără limite", potrivit reuters.com.

Președintele chinez Xi Jinping s-a întâlnit cu Putin la Moscova luna trecută.

Rusia și China au luat măsuri pentru a-și consolida și mai mult legăturile economice, politice și militare de când Moscova a trimis zeci de mii de soldați în Ucraina în februarie 2022.

Imaginile de la întâlnire îl arată pe Putin dând mâna cu Li și apoi așezându-se la o masă. Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a fost, de asemenea, prezent.

"Lucrăm în mod activ prin intermediul departamentelor noastre militare, schimbăm în mod regulat informații utile, lucrăm împreună în domeniul cooperării tehnico-militare și organizăm exerciții comune", a declarat Putin.

Exercițiile, a adăugat el, au avut loc atât în Orientul Îndepărtat, cât și în Europa și au implicat forțe terestre, navale și aeriene.

"Fără îndoială, acesta este un alt domeniu crucial care consolidează natura extrem de încrezătoare și strategică a relațiilor noastre", a spus Putin.

Forțele ucrainene găsesc un număr tot mai mare de componente din China în armele rusești folosite în Ucraina, a declarat vineri un oficial de rang înalt de la Kiev. China a negat în mod repetat trimiterea de echipamente militare către Rusia.

NATO și Statele Unite spun că nu au văzut încă niciun semn că Beijingul furnizează arme Moscovei.

Vizita a fost prima pe care Li a făcut-o într-o altă țară de când a fost numit luna trecută.

"În ultima perioadă, cooperarea dintre Rusia și China în domeniul militar și tehnico-militar s-a dezvoltat foarte bine", i-a spus el lui Putin, afirmând că acest lucru a contribuit la creșterea securității regionale. Comentariile lui Li au fost traduse de Kremlin.

Beijingul anunțase vizita lui Li la Moscova săptămâna trecută, spunând că acesta se va întâlni cu oficiali din domeniul apărării, dar nu a menționat o întâlnire cu Putin.

China and Russia become military allies because they have a common enemy who does not hide this.

Vladimir Putin met in the Kremlin with member of the State Council, Minister of Defense of the People's Republic of China Li Shangfu.

The meeting was also attended by Russian… pic.twitter.com/T324081fa8