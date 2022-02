Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mințit poporul rus și întreaga lume când a invadat Ucraina sub pretexte false, acuzând guvernul ucrainean că a comis genocid, a transmis luni, 28 februarie, Ambasada Statelor Unite în România.

„Acum, milioane de ucraineni nevinovați plătesc prețul pentru minciunile lui”, mai transmit reprezentanții SUA, care au publicat trei minciuni folosite de Putin, contracarându-le.

Demontare: ONU a demontat acest lucru.

Demontare: Finlanda, Moldova și Ucraina nu sunt membre NATO.

Demontare: Oficialii SUA nu au făcut niciodată o astfel de promisiune.

Putin is blatantly lying to his own people and the world. He has started a war with 🇺🇦Ukraine on false pretenses, accusing the democratic Ukrainian government of committing genocide.

Now, millions of innocent Ukrainians are paying the price for his lies. https://t.co/Llv2XGDo66 pic.twitter.com/mQbCdMnJc5