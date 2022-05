Vladimir Putin va fi operat de cancer. Un fost spion KGB va prelua puterea în Rusia

Probleme mari de sănătate pentru Vladimir Putin.

Președinte Rusiei va fi operat în curând de cancer.

Chiar dacă propaganda rusă îl în prezintă ca un lider sănătos, presa britanică anunță că Putin ar suferi o interveție chirurgicală în perioada următoare, chiar în plin război.

Cotidianul englez The Sun scrie că Vladimir Putin va preda puterea până se va face bine lui Nikolai Patrushev, preşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse din mai 2018.

Fost ofițer KGB, Patrushev se știe cu Putin încă din vremea când activau amândoi în serviciile secrete din Rusia.

Tot el este cel care l-a convins pe Vladimir Putin să atace Ucraina.

În ultima vreme au apărut tot felul de informații despre starea precară a președintelui Rusiei. Mai multe voci susțin că Putin ar suferi de cancer și Parkinson.

Zvonurile au fost alimentate și de imaginile cu președintele Rusiei tremurând la întâlnirea cu președintele Belarusului.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F