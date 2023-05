“Vladimir Putin s-a pus într-o situație în care nu poate câștiga, nu poate pierde și nu se poate opri. Este cel mai periculos nebun al lumii”

New York Times publică editorialul lui Thomas Friedman, de trei ori câștigător al premiului Pulitzer, în legătură cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Thomas Friedman e de părere că războiul a izvorât din mintea unui singur om, Vladimir Putin, și tot el va dicta de acum încolo cursul războiului. Cu titlul “Vladimir Putin este cel mai periculos nebun al lumii” (n.r. – Vladimir Putin is the World’s Most Dangerous Fool), editorialistul consideră că războiul s-a transformat într-o operațiune de acoperire a eșecului pe care președintele Federației Ruse îl înregistrează în Ucraina.

“1. Întrebarea cheie pe care ți-o pui în calitate de editorialist de afaceri externe este foarte simplă: unde ar trebui să fiu? Ar trebui să fiu la Kiev, Donbas, Crimeea, Moscova, Varșovia, Berlin, Bruxelles sau Washington? Și de la începutul acestui război, a existat un singur loc pentru a înțelege momentul și direcția lui - și acela este în capul lui Vladimir Putin. Din păcate, Putin nu acordă vize către creierul său.

2. Putin nu a avut niciodată un plan B. Acum este evident că a crezut că va intra în pași de vals la Kiev, va instala un lacheu ca președinte, va bagă Ucraina în buzunar și va pune capăt oricărei expansiuni UE, NATO sau a culturii occidentale. Și apoi și-ar arunca umbra în toată Europa.

3. Putin s-a pus într-o situație în care nu poate câștiga, nu poate pierde și nu se poate opri. Nu mai poate să preia controlul asupra întregii Ucraine. Dar, în același timp, nu își poate permite să fie învins, după toate viețile și resursele rusești pe care le-a cheltuit. Deci nu se poate opri.

Cu alte cuvinte, pentru că Putin nu a avut niciodată un Plan B, a trecut în mod implicit la distrugerea fără milă a orașelor, cu speranța că va putea cumva să scurgă suficient sânge de ucraineni și să obosească aliații occidentali ai Kievului, încât să pună mâna pe o bucată suficient de mare din estul Ucrainei vorbitoare de limbă rusă pe care o poate vinde poporului rus ca o mare victorie.

Planul B al lui Putin este de a ascunde că Planul A al lui Putin a eșuat. Dacă această operațiune militară ar avea un nume sincer, s-ar numi Operațiunea Salvați Fața.

Ceea ce face ca acesta să fie unul dintre cele mai bolnave și fără sens războaie din vremurile moderne - un lider care distruge infrastructura civilă a unei alte țări până când îi oferă suficientă acoperire pentru a ascunde faptul că a fost un prost uriaș”.